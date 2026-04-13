Sigue la búsqueda de Maximino en Las Palmas de Gran Canaria

La desaparición de una persona mayor activa siempre una preocupación especial, pero la situación adquiere un nivel de urgencia aún mayor cuando existe una necesidad médica asociada. Eso es lo que ocurre con Maximino G. R., un hombre de 78 años cuya desaparición en Las Palmas de Gran Canaria ha llevado a la Policía Nacional a pedir colaboración ciudadana para acelerar su localización. Según la ficha pública del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), Maximino desapareció el 4 de abril de 2026 en la capital grancanaria y necesita medicación.

La alerta difundida recoge además varios datos físicos que pueden resultar decisivos para cualquier ciudadano que haya podido verlo o que crea haber coincidido con él en los últimos días. Maximino mide 1,65 metros, tiene ojos marrones, el cabello canoso y presenta una constitución delgada, rasgos que forman parte de la descripción facilitada en la alerta pública. La recomendación trasladada por las autoridades es clara: cualquier dato, por pequeño que parezca, debe comunicarse de inmediato al 091.

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Cartel de Maximino, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

En este tipo de casos, la rapidez es determinante. No solo por el paso del tiempo desde la desaparición, sino porque la necesidad de medicación introduce un factor añadido de vulnerabilidad. Cuando la persona desaparecida precisa tratamiento, la prioridad de los cuerpos policiales se intensifica y también lo hace el valor de la colaboración ciudadana. Una llamada temprana, una observación aparentemente menor o un recuerdo de un trayecto, una parada o una conversación puede convertirse en la pieza que ayude a orientar la búsqueda.