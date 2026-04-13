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Tres accidentes en la GC-1 provocan grandes retenciones en Gran Canaria este lunes

Mañana de lunes negra en las carreteras de Gran Canaria. Tres accidentes prácticamente simultáneos en la autopista GC-1 han generado importantes retenciones en sentido norte, complicando el acceso a la capital grancanaria en plena hora punta

Tres accidentes en la GC-1 en dirección norte provocan retenciones a primera hora en Gran Canaria

Tres accidentes en la GC-1 en dirección norte provocan retenciones a primera hora en Gran Canaria / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La GC-1 ha registrado a primera hora de este lunes tres accidentes en dirección norte que han generado retenciones en distintos puntos de la vía.

El primero de los siniestros se produjo a las 07:07 horas en el kilómetro 16, a la altura de El Goro, tras el aeropuerto de Gran Canaria. En este punto se registró un alcance entre dos vehículos, con una persona herida de carácter leve que fue atendida por una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Minutos después, a las 07:10 horas, se produjo un segundo accidente en el kilómetro 6, a la altura de Jinámar, en el que se vieron implicados cinco vehículos. En este caso no se registraron heridos, aunque fue necesaria la intervención de la Guardia Civil.

El tercer incidente tuvo lugar a las 07:27 horas en la zona de La Laja, también en sentido norte, donde un motorista sufrió una caída. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del SUC y efectivos de la Guardia Civil, mientras se está a la espera de la valoración del estado del afectado.

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