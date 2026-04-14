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Buscan a una joven de 18 años desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria

SOS Desaparecidos activa una alerta para localizar a Naikaren Del Carmen tras perderse su rastro a comienzos de abril

¿Cómo actuar para facilitar la búsqueda de desaparecido?

¿Cómo actuar para facilitar la búsqueda de desaparecido?

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La preocupación crece en Las Palmas de Gran Canaria tras la desaparición de una joven de 18 años cuyo paradero sigue siendo desconocido desde principios de abril. La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta urgente con el objetivo de intensificar su búsqueda y recabar información que permita localizarla cuanto antes.

El caso ha generado inquietud tanto entre familiares como en la ciudadanía, especialmente por la falta de detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la desaparición.

Niakaren del Carmen A.R.

Niakaren del Carmen A.R. / La Provincia

Desaparición sin pistas desde el 4 de abril

La joven, identificada como Naikaren Del Carmen A. R., fue vista por última vez el pasado 4 de abril de 2026. Desde entonces, no se ha tenido noticia de su ubicación ni de posibles movimientos, lo que ha llevado a activar los protocolos habituales en estos casos.

Por el momento, no han trascendido datos sobre el lugar exacto en el que se le perdió la pista ni sobre las circunstancias previas a su desaparición, un aspecto que incrementa la incertidumbre.

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Según la información difundida, la joven tiene 18 años, mide aproximadamente 1,50 metros de altura, presenta una complexión delgada, con cabello negro y ojos marrones, rasgos que pueden resultar determinantes para su identificación en caso de que alguien la haya visto recientemente.

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