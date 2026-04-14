Dos detenidos en Las Palmas de Gran Canaria por robar material en un taller de karts valorado en 13.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a dos hombres de 42 y 45 años como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en un taller mecánico especializado en karts.

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando se produjo la sustracción de diverso material técnico valorado en 12.875 euros. El establecimiento se encontraba sin actividad en ese momento, ya que sus responsables estaban fuera de la isla participando en una prueba automovilística.

Un robo con conocimiento técnico

Desde el inicio de la investigación, los agentes detectaron que no se trataba de un robo al uso. Las primeras pesquisas apuntaban a que los autores contaban con conocimientos específicos del sector, ya que seleccionaron piezas muy concretas y de alto valor.

Algunas de estas piezas se encontraban instaladas en los vehículos y fueron desmontadas utilizando herramientas adecuadas, lo que evidencia una planificación previa y cierta especialización técnica por parte de los implicados.

La investigación se reactiva en 2026

El caso dio un giro significativo en marzo de 2026, cuando el propietario del taller tuvo conocimiento de que parte del material sustraído estaba siendo ofrecido a la venta a través de una red social.

Los agentes lograron recuperar efectos, por valor de 10.500 euros en una finca de Vecindario

A partir de ese momento, agentes del Grupo de Policía Judicial intensificaron las gestiones para localizar al supuesto vendedor. Este tipo de actuaciones se enmarca dentro de las estrategias policiales para combatir la venta de objetos robados en plataformas digitales.

Localización del sospechoso y recuperación del material

Como resultado de la investigación, los agentes lograron concertar un encuentro con el presunto vendedor en la localidad de Vecindario. Durante esta operación, pudieron identificar al sospechoso y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Los autores sustrajeron material especializado aprovechando que el propietario del establecimiento se encontraba fuera de la isla

Posteriormente, el individuo condujo a los investigadores hasta una finca donde se encontraba almacenada la mayor parte del material sustraído. En este lugar, los agentes recuperaron objetos valorados en aproximadamente 10.500 euros, una parte significativa del total robado.

Detenciones y diligencias judiciales

Tras la recuperación del material, se procedió a la detención de dos personas como presuntas autoras del robo. Ambos individuos contaban con antecedentes policiales.

Las diligencias han permitido esclarecer gran parte de los hechos, aunque la investigación continúa abierta para determinar si existen más personas implicadas en el caso o si se ha podido dar salida a otros objetos sustraídos.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar las responsabilidades penales correspondientes.