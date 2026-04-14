La Guardia Civil y la Gendarmería Real de Marruecos refuerzan la vigilancia con patrullas conjuntas contra la migración irregular en Las Palmas

La Guardia Civil y la Gendarmería Real de Marruecos han puesto en marcha patrullas mixtas en la provincia de Las Palmas. Esta iniciativa se enmarca dentro de la colaboración entre ambos países para mejorar el control de fronteras y hacer frente a la migración irregular.

Las actuaciones han sido coordinadas entre la Comandancia de Las Palmas y el mando regional de la Gendarmería en Laâyoune, en Marruecos, reforzando así una cooperación que en los últimos años ha ido en aumento.

Intercambio de información y vigilancia estratégica

La planificación de estas patrullas se ha basado en el intercambio de información e inteligencia entre ambos cuerpos de seguridad. Este trabajo conjunto permite identificar movimientos y actividades relacionadas con redes criminales que operan en ambos lados de la frontera.

Entre los principales objetivos se encuentran el seguimiento de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de personas, la detección de posibles salidas de embarcaciones desde la costa africana y el control de las conexiones entre grupos asentados en Marruecos y España.

Agentes de la patrulla mixta de la Guardia Civil y la Gendarmería Real de Marruecos para combatir la inmigración irregular en Las Palmas / Guardia Civil

Este enfoque coordinado busca anticiparse a las rutas migratorias irregulares que tienen como destino el archipiélago canario, una de las principales puertas de entrada a Europa por vía atlántica.

Actuación en puntos clave de embarque y llegada

Uno de los aspectos centrales de esta estrategia es la concentración de esfuerzos en zonas clave, tanto de salida como de llegada de embarcaciones. Estas áreas son consideradas puntos sensibles en los que operan redes dedicadas a organizar travesías ilegales.

Con esta presencia reforzada, se pretende disuadir a las organizaciones criminales que facilitan estos desplazamientos y reducir el número de salidas peligrosas hacia Canarias.

Además, esta medida tiene un componente humanitario, ya que busca evitar que más personas se expongan a travesías marítimas de alto riesgo en el océano Atlántico.

Lucha contra las redes de migración irregular

Las autoridades destacan que estas patrullas mixtas contribuyen a combatir las estructuras que promueven la migración irregular desde Marruecos hacia las islas. Estas redes se encargan de organizar el traslado de personas sin documentación, a menudo en condiciones precarias y peligrosas.

La colaboración entre ambos países permite actuar de forma más eficaz contra estas organizaciones, abordando el problema desde su origen y no solo en el punto de llegada.

Un enfoque conjunto entre España y Marruecos

La puesta en marcha de estas patrullas conjuntas refleja el compromiso de España y Marruecos con una gestión migratoria más coordinada y efectiva. Este tipo de iniciativas se consideran clave para reforzar la seguridad en las fronteras y mejorar la respuesta ante los desafíos migratorios.

Al mismo tiempo, las autoridades subrayan la importancia de mantener un enfoque equilibrado que combine el control de la inmigración irregular con la protección de los derechos y la vida de las personas migrantes.

Este refuerzo de la cooperación bilateral supone un paso más en la coordinación entre ambos países para afrontar un fenómeno complejo que requiere soluciones compartidas y sostenidas en el tiempo.