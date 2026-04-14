Interceptados dos menores en patinete eléctrico sin seguro ni documentación en Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de distrito en Las Palmas de Gran Canaria han intervenido tras detectar a dos personas circulando en un Vehículo de Movilidad Personal (VMP), entre ellas una menor de tan solo 13 años, en una actuación que pone de relieve el incumplimiento de la normativa vigente sobre este tipo de transporte.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que el patinete eléctrico carecía de documentación, registro y seguro obligatorio, requisitos imprescindibles para poder circular legalmente en la vía pública. Ante esta situación, se procedió a formular las denuncias correspondientes y al traslado del vehículo al depósito municipal.

Un uso irregular de los VMP que preocupa a las autoridades

El caso detectado en la capital grancanaria refleja una problemática cada vez más frecuente: el uso indebido de patinetes eléctricos, especialmente por parte de menores.

La normativa actual establece que los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) deben cumplir una serie de condiciones para garantizar la seguridad vial. Entre ellas:

Contar con certificado de circulación

Estar debidamente registrados

Disponer de seguro obligatorio

Respetar las normas de tráfico vigentes

El incumplimiento de estos requisitos no solo supone sanciones económicas, sino que también puede implicar la retirada del vehículo, como ocurrió en este caso.