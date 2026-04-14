La Policia Nacional detiene por malos tratos a un varón en una intervención de riesgo y evita que se lesione en Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional han evitado un intento de suicidio durante una actuación desarrollada la noche del pasado 6 de abril en Las Palmas de Gran Canaria. La intervención se saldó además con la detención de un varón, tras una situación que implicaba un elevado riesgo tanto para él como para otras personas.

El operativo se activó después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias Canarias recibiera una alerta en la que se informaba de la presencia de un individuo en estado de gran agitación en su domicilio, con manifestaciones explícitas de querer atentar contra su propia vida.

Localización en una zona de difícil acceso

Una vez en el lugar, los agentes localizaron al hombre en un espacio anexo a la vivienda, caracterizado por su complejidad de acceso. Según la información facilitada por la Policía Nacional, el individuo presentaba una actitud muy alterada y ofrecía resistencia a la intervención, lo que dificultó las labores iniciales de mediación.

Ante este escenario, los efectivos desplegaron un dispositivo orientado a garantizar la seguridad del implicado y de posibles terceros. La prioridad fue en todo momento contener la situación mediante técnicas de diálogo y control, siguiendo los protocolos habituales en este tipo de intervenciones.

Dos navajas de acero y un arma blanca grande

La persistencia de la conducta violenta y el riesgo evidente obligaron a los agentes a adoptar medidas operativas para reducir la amenaza. Finalmente, lograron controlar al individuo, evitando que pudiera autolesionarse o causar daños a otras personas.

La rápida actuación policial evitó un desenlace grave y como resultado de los intentos para reducirlo varios agentes sufrieron lesiones de carácter leve

Durante la intervención se incautaron dos navajas de acero y un arma blanca de grandes dimensiones, lo que incrementaba el nivel de peligrosidad de la situación.

Tras ser reducido, el varón fue atendido por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar y posteriormente trasladado a un centro hospitalario para su valoración médica.

Agentes heridos leves y detención

Como consecuencia de la actuación, varios agentes resultaron con lesiones de carácter leve, aunque ninguna de gravedad. Posteriormente, se procedió a la detención del implicado por su presunta implicación en delitos de malos tratos en el ámbito familiar, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.

Una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará las medidas a adoptar.

Actuación coordinada para garantizar la seguridad

La Policía Nacional ha destacado la profesionalidad de los agentes intervinientes, cuya actuación permitió resolver un incidente complejo, priorizando en todo momento la seguridad y la contención.

La intervención en Las Palmas de Gran Canaria refleja el papel clave de los cuerpos de seguridad en situaciones críticas, donde la combinación de diálogo, control y respuesta operativa resulta fundamental para proteger vidas y evitar consecuencias mayores.