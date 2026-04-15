Un bañista, en estado crítico tras ser rescatado del mar en La Isleta

Un hombre permanece en estado crítico después de sufrir una parada cardiorrespiratoria tras ser rescatado del mar en la zona de Los Nidillos, en La Isleta.

El suceso se produjo a las 12.14 horas del miércoles, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona tenía dificultades para salir del agua. Tras el aviso, se activó de inmediato el dispositivo de emergencia.

Efectivos de Cruz Roja lograron sacar del mar al afectado y trasladarlo hasta la zona en la que esperaban los recursos sanitarios. En ese momento, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) le practicó maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar y consiguió revertir la parada antes de estabilizarlo. A continuación, fue evacuado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Doctor Negrín, donde ingresó en estado crítico.

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En el operativo participaron, además del SUC, con una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada, efectivos de Cruz Roja, Policía Local, Policía Nacional y del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria.