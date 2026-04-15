Detenido un comercial en Gran Canaria por crear 239 contratos falsos de telecomunicaciones

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de delitos de estafa y falsificación de documento mercantil, tras destaparse un fraude masivo en el sector de las telecomunicaciones en Canarias.

La investigación, desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, se inició el 7 de julio de 2023 después de que una empresa del sector denunciara la existencia de contratos formalizados sin el consentimiento de los supuestos titulares.

Más de 200 contratos fraudulentos detectados

Las pesquisas policiales permitieron identificar un total de 239 contratos fraudulentos, realizados mediante el uso de documentación personal de terceros. Entre los documentos empleados figuraban DNI y certificados bancarios, algunos manipulados y otros directamente falsificados.

En ciertos casos, el nivel de fraude alcanzó cifras especialmente elevadas: se detectaron hasta 36 contratos a nombre de una sola persona, lo que evidencia la magnitud del engaño.

El análisis de la documentación intervenida, que incluía contratos, justificantes bancarios y albaranes de entrega, permitió confirmar que se trataba de una actividad sistemática prolongada en el tiempo.

Captación de datos mediante engaño

Según la investigación, el detenido trabajaba como agente comercial en el ámbito de las telecomunicaciones y centraba su actividad en comercios del sur de la isla.

El modus operandi consistía en ofrecer supuestos descuentos o ventajas económicas a los responsables de los establecimientos. A través de estas propuestas, conseguía recopilar datos personales y bancarios de las víctimas.

Otras tres personas han sido investigadas por su presunta implicación en los hechos

Una vez obtenida la información, utilizaba esos datos para generar contratos de líneas telefónicas, realizar portabilidades e incluso financiar la compra de distintos productos sin conocimiento de los afectados.

Uso de identidades ajenas para adquirir productos

El fraude no se limitaba a la contratación de servicios. El investigado también empleaba los datos obtenidos para financiar la adquisición de:

Dispositivos electrónicos de alta gama

Pequeños electrodomésticos

Vehículos de movilidad personal

Estos productos eran entregados al propio detenido o a personas de su entorno, quienes posteriormente los vendían en canales no oficiales, obteniendo un beneficio económico.

Para completar el engaño, en algunos casos se hacían pasar por las víctimas durante la recepción de los productos o la formalización de los contratos, llegando incluso a falsificar firmas.

Más personas investigadas en la trama

Además del principal detenido, la investigación ha derivado en la imputación de otro hombre y dos mujeres, presuntamente implicados en el fraude.

Su participación habría consistido en colaborar en la ejecución de las estafas o en la recepción y posterior venta de los productos obtenidos de manera ilícita.

Este tipo de redes pone de manifiesto la complejidad de algunos delitos económicos, en los que intervienen varias personas con distintos roles.

No se descartan nuevas detenciones

Tras su detención, el principal investigado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que se encargará de determinar su responsabilidad penal.

El caso continúa abierto, y no se descartan nuevas actuaciones en función del avance de las investigaciones.