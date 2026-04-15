Identifican al autor de vertidos ilegales en barrancos de Telde

La Policía Local de Telde ha identificado al presunto responsable de varios vertidos ilegales de residuos de obra en diferentes barrancos del municipio, en un caso que vuelve a poner el foco sobre el impacto ambiental de estas prácticas en espacios naturales de Gran Canaria.

Los hechos se produjeron en el municipio de Telde, donde agentes de la Unidad de Medio Ambiente (UMAT) iniciaron una investigación tras detectar acumulaciones de escombros y restos de madera en enclaves naturales protegidos. Según las pesquisas, los residuos procedían de una vivienda en reforma ubicada en Las Palmas de Gran Canaria.

Dos vertidos en barrancos naturales del municipio

La investigación policial se centró en dos episodios diferenciados, que finalmente fueron vinculados a un mismo autor:

16 de marzo: vertido de residuos en el Barranco Real de Telde

vertido de residuos en el 20 de marzo: nuevo vertido en el Barranco El Cabral

Ambos casos presentaban características similares, con presencia de escombros, restos de madera y materiales procedentes de obras, lo que permitió a los agentes establecer una línea de investigación común.

El análisis de los residuos, junto con el trabajo de inspección y seguimiento, resultó clave para relacionar ambos vertidos y localizar al presunto infractor.