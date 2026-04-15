Ladrones armados y encapuchados asaltan una joyería en Carrizal y huyen en un coche robado
Los implicados, hasta cinco, rompieron las vitrinas con mazas para hacerse con las joyas, se dieron a la fuga en sentido contrario y abandonaron el turismo
La Guardia Civil investiga el atraco cometido por cinco encapuchados armados este martes por la tarde en una joyería de la avenida Carlos V de Carrizal, en Ingenio. Agentes del equipo de Policía Judicial tratan de dar con los autores y buscan, según los primeros datos, a cinco personas involucradas. Los ladrones huyeron en un turismo robado que abandonaron detrás del instituto de Carrizal.
Los hechos ocurrieron este martes sobre las 19 horas. Los presuntos autores llegaron al establecimiento en un coche sustraído en el sur de Gran Canaria y accedieron a la joyería con los rostros cubiertos. Al menos uno de ellos portaba un arma similar a un hacha o un martillo. Con el arma rompieron varias de las vitrinas del negocio para llevarse las joyas.
Tras meter los objetos de valor en una bolsa, huyeron a la carrera y en sentido contrario al tráfico. Luego, abandonaron el turismo sustraído tras el instituto del municipio, donde se investiga si se cambiaron a otro turismo que habrían dejado allí estacionado.
Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local y Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación. El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil busca a cinco posibles implicados, tras tomar declaración a los propietarios del establecimiento. Todavía se desconoce el número total de joyas sustraídas y el valor de lo robado en el atraco. Los dueños realizan una valoración de los daños.
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