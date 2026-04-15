Roban el único vehículo de rescate de Protección Civil en Güímar y dejan al municipio en situación crítica
El todoterreno sustraído, equipado con material sanitario y sistemas de comunicación de emergencia, era el único recurso operativo de rescate en la localidad tinerfeña
El municipio de Güímar atraviesa una situación delicada tras el robo del único vehículo operativo de rescate de Protección Civil, un suceso que ha encendido las alarmas entre vecinos y autoridades por su impacto directo en la seguridad local.
El todoterreno sustraído, identificado como Unidad de Rescate y perfectamente rotulado con los distintivos de Protección Civil y el número de emergencias 112 Canarias, desapareció en un intervalo comprendido entre los días 4 y 13 de abril de 2026. El vehículo se encontraba en la base ubicada en la calle Hernández Melque, desde donde operaba como recurso esencial en intervenciones de urgencia.
Un vehículo clave con material de emergencias en su interior
El suceso adquiere especial gravedad por el contenido del vehículo robado. En su interior se almacenaban equipos fundamentales para la atención de emergencias, entre ellos:
- Sistemas de comunicación TETRA, utilizados por los servicios de emergencia
- Camillas de rescate
- Botiquines sanitarios completos
- Material de intervención en accidentes y situaciones críticas
Este equipamiento convierte al vehículo en una pieza estratégica para la respuesta inmediata ante incidentes, desde accidentes de tráfico hasta rescates en zonas complicadas.
La pérdida de este recurso no solo supone un perjuicio económico, sino que afecta directamente a la capacidad operativa del municipio ante situaciones urgentes.o sustraído, equipado con material sanitario y sistemas de comunicación de emergencia, era el único recurso operativo de rescate en la localidad tinerfeña
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