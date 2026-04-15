Robos nocturnos en hoteles del sur de Fuerteventura: así actuaban los detenidos

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de varios robos con fuerza cometidos en establecimientos hoteleros del municipio de Pájara, en Fuerteventura. Los arrestados estarían implicados en al menos siete delitos de robo mediante escalo y un delito de hurto.

La investigación se inició a comienzos del pasado mes de enero tras detectarse un incremento de denuncias por robos en la zona. Los agentes comprobaron que los hechos seguían un mismo patrón: se producían durante la noche, cuando los huéspedes descansaban, y afectaban principalmente a turistas alojados en un mismo complejo hotelero.

Según las pesquisas, los autores accedían a las habitaciones escalando desde el exterior y aprovechaban la vulnerabilidad de los ocupantes para sustraer distintos objetos de valor.

Entre los efectos sustraídos figuraba material informático con información sensible del Banco de España / Guardia Civil

El caso adquirió especial relevancia cuando, en uno de los robos, los delincuentes se hicieron con material informático perteneciente al Banco de España que contenía información sensible, lo que generó preocupación en el sector turístico y empresarial de la isla.

El avance de la investigación permitió a los agentes identificar el vehículo utilizado en los delitos gracias al análisis de cámaras de seguridad, una pista clave para localizar a los sospechosos.

Uno de los dispositivos sustraídos contaba con sistema de geolocalización, lo que condujo a los investigadores hasta una zona residencial de Morro Jable, donde se encontraba el domicilio de uno de los implicados.

Los autores detenidos se introducían en las habitaciones hoteleras por escalamiento durante la noche, coincidiendo con el descanso de los ocupantes / Guardia Civil

Durante el operativo, los agentes detectaron a una mujer vinculada con el principal sospechoso que accedía al edificio con una mochila. Tras un seguimiento discreto y con la confirmación en tiempo real de la localización del dispositivo robado, fue interceptada y entregó voluntariamente uno de los objetos sustraídos.

Posteriormente, en el entorno se localizó el resto del material informático dentro de la mochila que había portado, recuperando así los efectos robados. Los dos detenidos han sido puestos a disposición judicial, mientras que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para recuperar el resto de objetos sustraídos y no descarta nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.