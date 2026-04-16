Dos agentes de la Policía Local reaniman en Lanzarote a un bebé de tan solo 20 días tras una parada cardiorrespiratoria

Los héroes de la Policía Local de Tinajo, en el oeste de Lanzarote. Dos agentes protagonizaron una actuación decisiva al lograr reanimar a un bebé de tan solo 20 días que había sufrido una parada cardiorrespiratoria, informa el Consistorio, que ha destacad la actuación como ejemplo de la importancia de la rápida actuación en emergencias.

Los agentes Jonay Rodríguez y Alba Machado, iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al comprobar la gravedad de la situación. Durante aproximadamente media hora, mantuvieron las maniobras hasta la llegada de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al lugar de los hechos.

Colaboración de un enfermero

En los primeros auxilios al menor también participó el joven enfermero Tomás Jordán, que se encontraba en la zona y colaboró activamente en la asistencia al bebé. Su ayuda resultó fundamental para sostener las maniobras hasta que el equipo sanitario del SUC se hizo cargo del recién nacido.

Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde permanece ingresado. El Ayuntamiento de Tinajo ha expresado su deseo de una pronta recuperación y han enviado un mensaje de apoyo a la familia.

Reconocimiento del alcalde de Tinajo

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, y la concejala delegada de la Policía Local, Yurena Cubas, han hecho público su reconocimiento a los agentes implicados, haciendo extensiva la felicitación a todo el cuerpo policial por su labor diaria en favor de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.