Detenida en Lanzarote una mujer reclamada por Eslovaquia por 58 delitos de estafa

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Costa Teguise, en Lanzarote, han detenido a una mujer sobre la que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Eslovaquia.

La actuación se llevó a cabo a comienzos del mes de abril tras varios meses de investigación. La arrestada, según ha informado este jueves la Benemérita, estaba siendo buscada por su presunta implicación en numerosas estafas y suplantación de identidad.

Identidades falsas para contratar créditos bancarios

Las pesquisas se iniciaron a principios de 2026, cuando los investigadores tuvieron conocimiento, a través de fuentes externas, de que la mujer podría encontrarse en Lanzarote. En ese momento, los investigadores desconocían su lugar de residencia exacto, por lo que se puso en marcha un dispositivo para su localización.

La sospechosa habría utilizado identidades falsas para contratar créditos bancarios, obteniendo con ello importantes beneficios económicos de manera fraudulenta.

58 delitos de estafa

Las autoridades de Eslovaquia le atribuyen 58 hechos delictivos tipificados como estafa, con un perjuicio económico total valorado en 240.269 euros. Por estos hechos, la mujer se enfrenta a una pena que podría alcanzar los ocho años de prisión en su país de origen.

La detenida estaba siendo buscada por las autoridades eslovacas por un delito contra la propiedad

Durante la investigación desarrollada en Lanzarote, los agentes comprobaron además que la detenida tenía otras reclamaciones judiciales en España, concretamente emitidas por juzgados de Arrecife por delitos también relacionados con estafas. Estas órdenes incluían tanto la detención como la averiguación de domicilio y paradero.

Localización y arresto

Tras varios meses de seguimiento, los agentes del área de investigación del Puesto Principal de Costa Teguise lograron determinar el lugar donde residía la mujer. Con esos datos, se organizó un operativo que culminó con su localización y detención.

Según la Benemérita, la intervención se desarrolló sin incidentes y se puso la detenida a disposición judicial.

Audiencia Nacional

Una vez detenida, la mujer fue trasladada ante la Audiencia Nacional, órgano competente en España para tramitar las órdenes europeas de detención y entrega.

El caso fue asumido por la Sección de Instrucción del tribunal Central de Instancia nº 5 de Madrid quien dictó las medidas cautelares correspondientes.