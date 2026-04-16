Un hombre drogado y con un arma blanca se atrinchera con su hijo menor de edad en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 39 años en Las Palmas de Gran Canaria como presunto autor de delitos de malos tratos en el ámbito familiar y atentado contra agentes de la autoridad. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 7 de abril en el interior de una vivienda, donde también se encontraba su hijo menor de edad.

El individuo llevaba desde el día anterior consumiendo sustancias estupefacientes, lo que habría derivado en un comportamiento agresivo, con amenazas y actitudes violentas en el entorno familiar, según la información difundida este jueves por la Policía Nacional.

Alerta de la expareja

El episodio se desencadenó cuando la expareja del detenido acudió al domicilio para recoger al menor, al considerar que el padre no se encontraba en condiciones de cuidarlo. La situación se tensó rápidamente, ya que el hombre reaccionó de forma hostil ante la presencia de la mujer.

Ante la gravedad de los hechos, se solicitó la intervención policial a través de la sala operativa del 091. A su llegada, los agentes se encontraron con un escenario de alto riesgo. El varón esgrimía un fusil de pesca submarina y portaba cuchillos de gran tamaño, con los que llegó a amenazar a uno de los policías.

Rescate de los afectados

En una primera actuación, los efectivos lograron poner a salvo a la mujer, al menor y a otro familiar que se encontraba en la vivienda, evitando así consecuencias mayores. Sin embargo, el individuo se negó a deponer su actitud y optó por atrincherarse.

Los agentes activaron el protocolo de negociación ante la extrema agresividad del arrestado, que lanzó cascotes desde la azotea del edificio

Posteriormente, accedió a la azotea del edificio, desde donde amenazó con lanzarse al vacío si la Policía no abandonaba el lugar. Durante este episodio, el detenido llegó a causar daños en la estructura del inmueble, fracturando parte de la fachada para lanzar fragmentos de hormigón contra los agentes que mantenían el perímetro de seguridad.

Protocolo de negociación

Ante el aumento del riesgo, los agentes de la Policía Nacional activaron el protocolo de negociación policial que se usa en estos casos, una herramienta habitual en situaciones de crisis para intentar reducir la tensión y evitar daños personales.

Gracias al despliegue coordinado, se logró controlar la situación y minimizar los riesgos en la zona.

Detención e ingreso en prisión

Finalmente, los agentes interceptaron al hombre cuando trataba de abandonar el edificio por una salida alternativa. En ese momento fue detenido sin que se produjeran daños personales.

Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad competente decretó su ingreso en prisión provisional.