Investigan a dos turistas por causar daños en un espacio protegido de Fuerteventura

La difusión de un vídeo en redes sociales ha situado nuevamente el foco sobre la protección de los espacios naturales en Fuerteventura. Dos turistas de origen alemán están siendo investigados después de que se hicieran públicas unas imágenes en las que aparecen arrojando rocas ladera abajo en una zona protegida de la isla, un acto que ha generado una oleada de críticas y preocupación por el impacto ambiental.

El suceso, que rápidamente se viralizó, ha provocado la intervención del Cabildo de Fuerteventura, que ha confirmado la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Las imágenes difundidas muestran a los turistas en un entorno volcánico característico de la isla, lanzando piedras desde una altura considerable. Durante su descenso, las rocas impactan contra otras, provocando su fragmentación y alterando la estabilidad del terreno.

Este tipo de acciones, aparentemente inofensivas para quienes las realizan, puede tener consecuencias significativas en ecosistemas frágiles. En regiones volcánicas como las de Fuerteventura, la disposición de las piedras y sedimentos forma parte de un equilibrio natural que tarda años, incluso siglos, en consolidarse.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Numerosos usuarios denunciaron el comportamiento como irresponsable y reclamaron sanciones ejemplares, así como un mayor control en este tipo de espacios.