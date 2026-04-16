La Policía Local de Mogán detiene a un hombre en Arguineguín por tráfico de drogas y atentado a la autoridad

La Policía Local de Mogán ha detenido a un hombre en Arguineguín como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, además de resistencia grave y atentado contra agentes de la autoridad.

La intervención se produjo en la tarde del 14 de abril, durante un servicio preventivo, cuando los agentes detectaron una situación que levantó sospechas. En un vehículo estacionado había un hombre en el asiento del conductor que mostró una actitud nerviosa al ver a la patrulla. A pocos metros, otro individuo acababa de retirar dinero de un cajero antes de dirigirse al coche.

Al pedir la documentación, el conductor reaccionó empujando a uno de los agentes y trató de darse a la fuga. Fue interceptado poco después, aunque continuó oponiendo resistencia y empleando la fuerza para evitar su detención.

En el registro, los agentes encontraron en uno de sus bolsillos diez dosis de una sustancia que podría ser cocaína, además de 540 euros en efectivo que se encontraban en la guantera del vehículo.

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Durante el operativo también intervino la Unidad Canina, que inspeccionó el coche sin localizar más sustancias. El vehículo fue inmovilizado y el detenido trasladado al Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico para continuar con las diligencias judiciales.