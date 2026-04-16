Reanudan la búsqueda del hombre uruguayo de 41 años desaparecido en el norte de Lanzarote

El dispositivo de búsqueda ha reanudado en la mañana de este jueves la búsqueda de Miguel Ángel Gentile, uruguayo de 41 años, desaparecido ayer en el norte de Lanzarote. Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, efectivos de la Guardia Civil, de Emergencias de Lanzarote (Emerlan), así como agentes de la Policía Local de Haría llevan a cabo desde primera hora las labores de rastreo.

La intervención para tratar de localizar al hombre, iniciada alrededor de las 11.00 horas del pasado miércoles, se suspendió durante la tarde debido a la presencia de neblina, que impedía la visibilidad en la zona del Camino de Las Rositas, en Ye, y el Risco de Famara (municipio de Haría), áreas de montaña donde se busca al varón. Además de esas localizaciones, el radio de búsqueda se amplía este jueves a El Papelillo con el dron de Emerlan, ubicación próxima a la playa de Famara.

La Guardia Civil alertó ayer a los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote de la desaparición, quienes se desplazaron al lugar para participar en la localización del hombre.

Efectivos de la Policía Local de Haría y bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, ayer, durante la búsqueda del hombre en la zona de Ye, en el norte de Lanzarote / La Provincia

Búsqueda por tierra y desde el aire

Una vez en la zona, efectivos de la Benemérita, bomberos de los parques de Arrecife y la isla de La Graciosa y Policía Local de Haría realizaron ayer la búsqueda de manera coordinada con el objetivo de cubrir el mayor terreno posible.

El rastreo se centró en el Risco de Famara, así como en las chozas situadas bajo el risco, además de batidas a pie en distintos puntos del alrededor del Camino de Las Rositas.

Uso de drones y helicóptero

El operativo incluyó el uso de un dron para rastrear zonas de difícil visibilidad desde el aire. Tras aproximadamente dos horas sin resultados, la Guardia Civil incorporó a la búsqueda su helicóptero para ampliar el radio de acción.

Una vez finalizada la intervención aérea, los equipos retomaron la búsqueda con el dron, manteniendo el rastreo durante varias horas más.

Suspensión por condiciones meteorológicas

Las labores se prolongaron hasta las 18:45 horas, momento en el que la niebla en la zona obligó a suspender el dispositivo por falta de visibilidad y por motivos de seguridad.