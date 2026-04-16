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Rescatan a una senderista herida tras una caída en el barranco de Azuaje

La afectada presentaba un traumatismo de carácter moderado en un miembro inferior

El barranco de Azuaje.

El barranco de Azuaje. / LP / DLP

La Provincia

La Provincia

Una mujer de 68 años resultó herida este jueves al sufrir una caída mientras hacía senderismo en el barranco de Azuaje, en Moya, y tuvo que ser rescatada por los bomberos antes de ser trasladada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La afectada presentaba un traumatismo de carácter moderado en un miembro inferior, según la valoración inicial del Servicio de Urgencias Canario (SUC), salvo complicaciones.

El incidente ocurrió a las 12.12 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que una senderista había sufrido una caída en una zona de difícil acceso para los recursos terrestres y precisaba asistencia sanitaria.

Tras recibir el aviso, el 112 activó un dispositivo integrado por efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, una ambulancia de soporte vital básico del SUC y agentes de la Policía Local.

Los bomberos accedieron hasta el lugar en el que se encontraba la mujer, le prestaron una primera atención y la evacuaron hasta la zona donde esperaba el personal sanitario. Una vez allí, fue asistida por los sanitarios y trasladada en ambulancia al centro hospitalario.

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La Policía Local colaboró en el operativo desplegado en la zona.

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