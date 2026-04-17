Doce encapuchados atracan y destrozan con mazas un salón de juegos en Telde: «Fueron a reventar todo»

Un hombre tapado con una sudadera gris se aproxima a la puerta de un local de apuestas en el barrio de Las Remudas, en Telde. Inclina el cuerpo hacia delante, sigiloso, como con la intención de ver si hay mucha gente en el interior. En la mano carga una maza. Son las 23.18 horas de la noche del jueves y, al descubrir que el salón de juegos estaba prácticamente vacío se atreve a entrar. Detrás del 'cabecilla', tal y como puede apreciarse en el vídeo de las cámaras de seguridad, acceden al negocio otras once personas, todas ellas armadas (con mazas o patas de cabra), encapuchadas y con guantes.

En el interior del salón de juegos, ubicado en el número 88 de la calle Las Remudas, se encontraba tan solo una empleada, a la que abordaron para poder ejecutar el robo con violencia y le exigieron que cerrara el establecimiento. Los doce implicados se fueron directos hacia las máquinas de juego con el objetivo de destrozarlas. «Fueron a reventar todo», dicen testigos del atraco, en el que parece que el objeitvo no era robar el máximo dinero en efecivo posible sino causar el mayor número de daños al negocio. Golpe a golpe con las mazas destrozan las máquinas tragaperras y otros recreativos. También aprovechan para abrir alguna de ellas.

El robo se ejecuta sin organización. En las imágenes no se aprecia a los ladrones organizados, con las tareas distribuidas, sino yendo de un lado a otro intentando vandalizar todo lo que se encontraban. Tras cuatro minutos de actos vandálicos, se marchan del lugar. Uno de ellos, el primero en entrar, le entrega antes de irse las llaves del negocio a la dependienta, las mismas que habían usado para cerrar la casa de apuestas y destrozarla. Los doce encapuchados huyen en dirección a la avenida del Cabildo Insular.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del atraco y trata de localizar y detener a los implicados. La valoración inicial de daños causados a las máquinas recreativas asciende a 20.000 euros, según la denuncia interpuesta por el propietario del local, sin tener en cuenta el dinero sustraído. Según ha podido saber este diario, las primeras informaciones apuntan a que varios de ellos podrían ser clientes del salón de juegos, ya que los empleados los habrían reconocido al visualizar las cámaras de seguridad. La Policía investiga el móvil del asalto.