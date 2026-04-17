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Grave un motorista tras una colisión contra un coche en Moya

El hombre, de 44 años, sufrió politraumatismos de carácter grave y fue evacuado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor Negrín tras el accidente registrado en Gran Canaria

El Negrín, en una imagen de archivo

El Negrín, en una imagen de archivo

Bruno Betancor

Moya

Un motorista de 44 años ha resultado herido de gravedad este viernes tras verse implicado en un accidente de tráfico en Gran Canaria, concretamente en la carretera GC-75, en las inmediaciones del cruce de Cabo Verde, dentro del término municipal de Moya.

El siniestro se produjo sobre las 17:04 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de una colisión frontal entre un turismo y una motocicleta en ese punto de la vía.

Tras recibir el aviso, el 112 activó de forma inmediata los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona y atender a los posibles afectados.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada, una ambulancia sanitarizada y otra unidad de soporte vital básico, además de agentes de la Guardia Civil.

A su llegada, el personal sanitario comprobó que el motorista presentaba politraumatismos de carácter grave. Los equipos médicos realizaron una primera asistencia en el lugar del accidente para estabilizar al herido antes de proceder a su evacuación.

Una vez inmovilizado y estabilizado, el afectado fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde quedó ingresado para recibir atención especializada.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la evolución del herido ni sobre el estado del conductor del turismo implicado en la colisión.

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias e instruye el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este nuevo accidente de tráfico en la red viaria de Gran Canaria.

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