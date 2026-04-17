Hacinados y sin seguridad: la peligrosa travesía de 43 migrantes hasta Fuerteventura

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto del Rosario,Fuerteventura, a tres hombres acusados de favorecer la inmigración irregular en condiciones de extremo peligro, tras participar presuntamente en el traslado de 43 personas desde la costa africana hasta Canarias.

La investigación se inició el pasado 5 de abril, después de que Salvamento Marítimo rescatara una embarcación neumática a la deriva en aguas cercanas a la isla. A partir de ese momento, los agentes lograron reconstruir lo ocurrido y determinar que la travesía había comenzado el día anterior desde África, en condiciones especialmente adversas.

Según las pesquisas, los detenidos formaban parte de una estructura organizada en la que cada uno desempeñaba una función concreta: uno pilotaba la embarcación, otro se encargaba de la navegación mediante dispositivos de geolocalización y el tercero gestionaba el combustible durante el trayecto.

La embarcación, una zodiac de unos siete metros de eslora, carecía de equipamiento básico de seguridad, como chalecos salvavidas, sistemas de iluminación o medios de comunicación. Además, viajaba con un número de personas superior al permitido, lo que provocó situaciones de hacinamiento extremo.

Durante la travesía, realizada de noche, los ocupantes sufrieron condiciones muy duras: sin agua ni alimentos, expuestos al mal estado del mar y a bajas temperaturas. En un momento del recorrido, la embarcación comenzó a hacer agua, obligando a los propios migrantes a achicar durante horas para evitar el hundimiento.

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La operación policial culminó el 9 de abril con la detención de los tres implicados en Puerto del Rosario. Posteriormente, fueron puestos a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza.