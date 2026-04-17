Dos heridos tras el incendio de una vivienda en Telde: un hombre de 56 años, en estado grave

Un incendio registrado este viernes en una vivienda del municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria, se ha saldado con dos personas heridas, una de ellas en estado grave, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El fuego se originó en el interior de una casa ubicada en la calle Pedro de la Ascensión, en pleno casco urbano de la ciudad. La alerta fue recibida por la sala operativa del 112 poco después de las 14:30 horas, momento en el que se activó de inmediato el dispositivo de emergencias para atender la situación.

Un hombre sufrió quemaduras e intoxicación por humo

Entre los afectados se encuentra un hombre de 56 años, que presentaba quemaduras e intoxicación por inhalación de humo. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde recibió asistencia especializada.

La segunda persona afectada es una mujer de 56 años, que presentaba problemas de salud de carácter leve. También fue atendida por el personal sanitario desplazado hasta la zona y posteriormente trasladada a un centro hospitalario para una valoración médica más completa.