Una mujer de 74 años resulta herida tras sufrir una caída en el acceso al Roque Nublo
La senderista tuvo que ser rescatada tras precipitarse en el camino de subida al Roque Nublo. Fue trasladada al hospital con un traumatismo de carácter moderado
Una mujer de 74 años ha resultado herida de carácter moderado este viernes tras sufrir una caída en el sendero de acceso al Roque Nublo, uno de los espacios naturales más visitados de Gran Canaria.
El incidente se produjo en torno a las 13:38 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió la alerta y activó a los recursos necesarios para atender a la afectada.
Hasta la zona se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que localizaron a la mujer en el sendero y le prestaron una primera asistencia en el lugar.
Posteriormente, los rescatadores procedieron a su evacuación desde el camino de acceso hasta el punto donde esperaba una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
La intervención resultó necesaria debido a la dificultad del terreno, habitual en este entorno montañoso y con zonas de tránsito irregular.
Trasladada al Hospital Insular de Gran Canaria
Una vez en la ambulancia, el personal sanitario comprobó que la mujer presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones.
Tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para recibir atención médica especializada y realizar nuevas pruebas diagnósticas.
- Desalojo de un edificio en Guía: el Ayuntamiento busca ayuda urgente para dos familias con tres menores y personas con enfermedades graves
- Quevedo protagoniza una inesperada “huida” en una entrevista con Jordi Évole que ya es viral
- Ya es oficial: Canarias aprueba una serie de medidas tributarias para aliviar las dificultades financieras tras la guerra de Oriente Medio
- ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
- “Mi hijo no me lo contó en un mes”: conmoción por la agresión a un menor en Canarias
- Luz verde a la construcción de un edificio de 23 viviendas protegidas en Arguineguín
- El exconductor de guaguas que arrolló a un motorista en Escaleritas alega que intentaba salvar a los pasajeros: 'No quería hacerle daño
- Ayuda para la compra de vivienda de los jóvenes de Canarias: estos son los requisitos