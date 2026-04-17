Una mujer de 74 años resulta herida tras sufrir una caída en el acceso al Roque Nublo

Una mujer de 74 años ha resultado herida de carácter moderado este viernes tras sufrir una caída en el sendero de acceso al Roque Nublo, uno de los espacios naturales más visitados de Gran Canaria.

El incidente se produjo en torno a las 13:38 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió la alerta y activó a los recursos necesarios para atender a la afectada.

Hasta la zona se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que localizaron a la mujer en el sendero y le prestaron una primera asistencia en el lugar.

Posteriormente, los rescatadores procedieron a su evacuación desde el camino de acceso hasta el punto donde esperaba una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

La intervención resultó necesaria debido a la dificultad del terreno, habitual en este entorno montañoso y con zonas de tránsito irregular.

Trasladada al Hospital Insular de Gran Canaria

Una vez en la ambulancia, el personal sanitario comprobó que la mujer presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones.

Tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para recibir atención médica especializada y realizar nuevas pruebas diagnósticas.