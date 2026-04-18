Buscan en Canarias a Wilfredo Octavio, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde hace 10 días

La Policía Nacional ha activado una petición pública de colaboración ciudadana para tratar de localizar a Wilfredo Octavio Calixto R. T., un hombre de 74 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria. Según la información difundida este viernes por las autoridades, no se tienen noticias sobre su paradero desde el pasado 8 de abril.

La desaparición ha generado preocupación entre familiares, allegados y cuerpos de seguridad, que mantienen abierta la búsqueda mientras solicitan la máxima difusión del caso. Las autoridades recuerdan que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar clave para avanzar en la investigación y facilitar una localización rápida.

Descripción física del desaparecido

De acuerdo con los datos facilitados por la Policía, Wilfredo Octavio presenta las siguientes características físicas:

Edad: 74 años

Estatura: 1,50 metros

Ojos: marrones

Cabello: canoso

Estos detalles se consideran esenciales para ayudar a reconocerlo en caso de que alguna persona lo haya visto en la vía pública, en zonas comerciales, estaciones de transporte o cualquier otro punto de la isla.