El dramático relato de los pasajeros de la guagua accidentada de La Gomera: "Todo ocurrió en segundos"

Los supervivientes del grave accidente de guagua ocurrido en La Gomera han comenzado a contar cómo vivieron los instantes más dramáticos del siniestro que dejó un fallecido y 27 heridos. Varios pasajeros británicos explican que durante la caída llegaron a pensar que no saldrían con vida después de que el vehículo se precipitara por una ladera de unos 30 metros.

El autocar transportaba a un grupo de turistas que se dirigía hacia San Sebastián de La Gomera para conectar posteriormente con Tenerife. El accidente se produjo cuando la guagua se salió de la vía en una curva y terminó volcando tras rodar varios metros barranco abajo.

Según publica el Daily Mail, una pareja británica relató que todo ocurrió en cuestión de segundos y que sintieron cómo el tiempo parecía ralentizarse mientras el vehículo daba vueltas de campana. Ambos señalaron que el cinturón de seguridad fue clave para sobrevivir, ya que tras detenerse la guagua quedaron suspendidos boca abajo en sus asientos.

Otros viajeros describieron la escena como caótica, entre golpes, gritos y confusión. Algunos aseguraron al medio británico que pensaron que todos los ocupantes morirían durante la caída.

Vista aérea del accidente / La Provincia

Investigación abierta y varios heridos graves

El balance oficial confirmó la muerte de un ciudadano británico de 77 años. Además, 27 personas resultaron heridas de diversa consideración y varias tuvieron que ser evacuadas a centros hospitalarios de Tenerife. Entre los afectados había también menores, que evolucionaron favorablemente en las horas posteriores.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para aclarar qué originó el accidente. Las primeras hipótesis apuntan a un posible problema mecánico, aunque los agentes analizan todos los elementos técnicos del vehículo y recogen testimonios de pasajeros y testigos.

El conductor del autocar también resultó herido y su declaración será relevante para reconstruir lo sucedido en los segundos previos a la salida de la carretera.

Así quedó la guagua / EPA

Conmoción entre los pasajeros y debate sobre la carretera

Muchos de los supervivientes permanecieron temporalmente en la isla recibiendo atención médica, asistencia consular y apoyo psicológico. Algunos de ellos aseguran sentirse afortunados por seguir con vida tras un siniestro que califican de milagroso por la violencia del impacto.

El accidente ha reabierto además el debate sobre la seguridad vial en determinados tramos viarios de La Gomera, una isla marcada por carreteras con curvas pronunciadas y fuertes desniveles. Mientras continúa la investigación, la prioridad sigue centrada en la recuperación de los heridos y en determinar con exactitud qué provocó uno de los accidentes más graves registrados recientemente en Canarias.