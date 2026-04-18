Pelea multitudinaria en La Isleta: un detenido y buscan a más implicados
Agentes de Policía Nacional, Policía Local y Policía Canaria intervinieron en el barrio de Las Palmas de Gran Canaria tras una reyerta con varios implicados y objetos contundentes
La mañana de este sábado, 18 de abril, arrancó con momentos de tensión en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se registró una reyerta en la vía pública que obligó a activar un amplio dispositivo policial en la zona.
Según el relato de un testigo presencial, varias personas participaron en una pelea en la que se habrían utilizado barras metálicas y otros objetos contundentes, generando alarma entre vecinos y viandantes. La intervención movilizó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local y Policía Canaria, que acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación.
Fuentes vecinales consultadas indican que el incidente provocó una importante presencia policial durante varios minutos, con patrullas desplegadas por distintas calles del barrio. Algunos de los implicados habrían intentado abandonar la zona tras el altercado, lo que motivó labores de localización posteriores.
De acuerdo con la información facilitada por testigos, al menos una persona fue reducida y esposada en el suelo durante la actuación policial. Por el momento no ha trascendido de forma oficial el número total de detenidos ni si hubo heridos como consecuencia de la pelea.
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