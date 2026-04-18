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Tragedia de madrugada en Tenerife: muere una mujer y desalojan a 30 vecinos por un incendio en Los Realejos

El fuego se originó a las 3:45 horas de la madrugada de este sábado y obligó a intervenir a bomberos destinados en La Orotava, Icod, La Laguna y Santa Cruz

Una víctima mortal en un incendio en Tenerife esta madrugada

Una víctima mortal en un incendio en Tenerife esta madrugada

El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer falleció y trece familias, alrededor de 30 personas, tuvieron que ser realojadas en el transcurso de un incendio registrado en Tenerife durante la madrugada de este sábado.

El fuego se originó en el interior de una de las dieciséis viviendas de un edificio a las 3:00 horas en el municipio de Los Realejos, en el norte de la Isla.

La alerta llegó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) por la existencia de llamas en el citado inmueble de tres plantas, que está situado en la calle Los Bancales, en el núcleo de Toscal-Longuera.

Una mujer fallece en un incendio en el norte de Tenerife

Una mujer fallece en un incendio en el norte de Tenerife

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Muere una mujer y evacuadas treinta personas durante el incendio de un edificio en Tenerife / ED

Investigación

En estos momentos, los hechos están siendo investigados por agentes de la Brigada de Policía Judicial y la Policía Científica de la Policía Nacional para conocer cómo empezó el incendio y en qué lugar.

Cuando se produjo el fuego, en el edificio había trece viviendas con moradores, mientras que las otras tres se hallaban vacías.

Seis personas precisaron asistencia sanitaria y traslado a centros por parte de personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tras haber resultado afectadas por la inhalación de humo. El motivo es que dichos ciudadanos se hallaban en la escalera y el patio cuando fueron desalojados.

Bomberos de Tenerife recuerda que, ante la existencia de humo en un edificio, los vecinos deben resguardarse en el interior de sus domicilios, así como cerrar puertas, ventanas o cualquier fisura para evitar intoxicaciones.

Bomberos en el incendio de Los Realejos

Bomberos en el incendio de Los Realejos / El Día

Hasta la calle Los Bancales acudieron profesionales del Consorcio de Bomberos de Tenerife de los parques de La Orotava, Icod de los Vinos, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, bomberos voluntadios de Ycoden-Daute, así como ambulancias, agentes de la Policía Local de Los Realejos e integrantes de la Policía Nacional.

El incendio se originó en una vivienda de la primera planta y las llamas se extendieron por la fachada del edificio, por lo que también resultaron afectados pisos anexos y de las plantas superiores.

La inmensa mayoría de las personas desalojadas pudieron quedarse en viviendas de familiares y tan sólo dos familias necesitaron pasar la noche en un hotel de la zona.

Bomberos en Calle Los Bancales

Bomberos en Calle Los Bancales / El Día

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, estuvo presente en el lugar de los hechos desde la madrugada para conocer la evolución del incendio y estar pendiente de la atención que se le ofrecía a los vecinos afectados.

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Hasta el núcleo de Toscal-Longuera también acudieron el subcomisario jefe de la Policía Local, Isaías Orihuela, y un trabajador social del Ayuntamiento realejero, que se ocupó de gestionar la ayuda a un residente en el edificio con necesidades especiales.

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