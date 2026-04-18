Un vuelo procedente de Reino Unido recibe prioridad de aterrizaje en Tenerife Sur para asistir a un bebé con problemas respiratorios
La tripulación alertó durante la llegada al aeropuerto tinerfeño y los controladores agilizaron la aproximación mientras se coordinaba la atención sanitaria en tierra este sábado 18 de abril
Un vuelo procedente de Reino Unido y con destino Aeropuerto de Tenerife Sur recibió prioridad de aterrizaje este sábado 18 de abril después de que la tripulación comunicara la necesidad de atender con urgencia a un bebé con problemas respiratorios a bordo.
Según la información difundida por los responsables del servicio de control, la alerta se produjo durante la fase de llegada del avión a la isla. En ese momento, los controladores activaron el protocolo habitual para este tipo de situaciones y acortaron la aproximación en la medida de lo posible para facilitar que la aeronave tomara tierra cuanto antes.
De forma paralela, también se coordinó con el aeropuerto la presencia de asistencia médica en tierra, con el objetivo de que el menor pudiera ser atendido inmediatamente tras el aterrizaje.
La rápida respuesta entre la tripulación del vuelo, los controladores y los servicios aeroportuarios resultó clave para reducir tiempos de espera y acelerar la llegada del avión a pista.
Finalmente, desde el servicio de control trasladaron un mensaje de apoyo al menor y su familia, deseando una pronta recuperación al pequeño.
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