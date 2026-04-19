El fuerte viento en Las Palmas de Gran Canaria tumba una palmera en Schamann

El episodio de fuerte viento en Las Palmas de Gran Canaria ha dejado una nueva incidencia urbana en el barrio de Schamann, donde durante la jornada de este domingo 19 de abril fue necesaria la actuación de los servicios de emergencia tras la caída de la copa de una palmera.

El suceso se produjo en la calle Antón Caballero, situada en este barrio de la capital grancanaria. Según la información difundida por los equipos actuantes, la caída de la parte superior del ejemplar vegetal provocó daños en el cableado, lo que obligó a asegurar el entorno y coordinar una respuesta rápida junto con Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria.