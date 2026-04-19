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Incendio en un edificio de Tenerife: Fallece una de las mujeres ingresadas en un hospital

Ya hay, al menos, dos personas fallecidas por el fuego registrado en un edificio de 16 viviendas en Los Realejos

Bomberos en Calle Los Bancales

Bomberos en Calle Los Bancales / El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Una de las mujeres ingresadas en estado crítico en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc) ha fallecido por el incendio registrado en Tenerife durante la madrugada de este sábado.

De esta manera, ya son, al menos, dos las personas fallecidas por el fuego registrado en un edificio de 16 viviendas en el municipio de Los Realejos.

La segunda víctima mortal es una mujer de 70 años, según la información ofrecida anoche por parte de fuentes autorizadas del Hospital La Candelaria.

De esta manera, y a expensas de la información que trascienda en la mañana del domingo, permanecen ingresados en estado crítico un hombre de 65 años en el Hospital La Candelaria, así como una mujer de 60 en el Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Estas víctimas, junto a la mujer que falleció en la noche del sábado, llegaron a estar en parada cardiorrespiratoria por inhalación de humo.

Gracias a las tareas de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, las tres personas fueron recuperadas y evacuadas a los mencionados centros hospitalarios.

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Los otros cuatro afectados sufrieron intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado y fueron llevados a Hospiten Bellevue, en el Puerto de la Cruz.

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