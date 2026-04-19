Muere un ciclista en la carretera que une Cercado Espino con Barranquillo Andrés

Un ciclista de nacionalidad noruega, con una edad aproximada de entre 40 y 50 años, ha fallecido en la mañana de este 19 de abril después de sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras circulaba por la GC-505, en el municipio de Mogán, en Gran Canaria.

El suceso se produjo en torno a las 11:45 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias recibió una alerta informando de un deportista inconsciente en la carretera que conecta más adelante con la GC-605 que va hacia la Presa de las Niñas, una vía muy frecuentada por ciclistas y motoristas por su dureza y atractivo paisajístico.

Desde ese momento se activó un amplio dispositivo de emergencias compuesto por recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de cuerpos de seguridad y apoyo.

Emergencia médica en plena subida

Según la información facilitada en el aviso inicial, el hombre se encontraba realizando ciclismo en la carretera de montaña que conecta Mogán con la zona alta del municipio cuando sufrió el colapso.

Imagen del lugar de los hechos. / La Provincia

Las primeras personas presentes en el lugar alertaron rápidamente al 1-1-2, mientras desde la sala operativa se les ofrecían instrucciones de primeros auxilios hasta la llegada de los sanitarios.

La rápida actuación de los testigos fue clave para iniciar maniobras básicas en los primeros minutos de la emergencia.

Intervinieron ambulancias del SUC y un helicóptero medicalizado

La primera unidad en llegar fue una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) del SUC, cuyos profesionales continuaron con la asistencia al ciclista.

Posteriormente se incorporó una ambulancia medicalizada de Soporte Vital Avanzado (SVA), cuyos sanitarios intensificaron las maniobras de reanimación con material especializado.

Ante la gravedad de la situación también fue activado el helicóptero medicalizado del SUC, aunque finalmente, cuando sobrevolaba la zona, se anuló la toma al confirmarse que no era posible el traslado urgente.

Pese a todos los esfuerzos realizados por los equipos desplazados, los sanitarios tuvieron que confirmar el fallecimiento del afectado en el lugar.