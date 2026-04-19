La Policía Local de La Oliva retira siete perros en Corralejo por presuntas condiciones inadecuadas

La Policía Local de La Oliva ha intervenido en Corralejo para retirar siete perros que se encontraban en condiciones inadecuadas, según la información difundida por fuentes municipales. La actuación, desarrollada en colaboración con el personal del Albergue Municipal, gestionado por Gesplan, se produjo después de una inspección previa en la que se detectaron varias irregularidades relacionadas con el estado de los animales y su situación administrativa.

El operativo se saldó con el traslado de seis cachorros y una hembra adulta, que quedaron a disposición de los servicios competentes para recibir atención especializada, cuidados veterinarios y seguimiento posterior. Además, desde el consistorio se insiste en la necesidad de cumplir la normativa vigente sobre protección animal y de garantizar unas condiciones adecuadas para cualquier mascota.

La intervención pone de relieve la importancia de la vigilancia municipal en materia de bienestar animal, así como la coordinación entre cuerpos policiales, departamentos administrativos y recursos de acogida cuando se detectan situaciones que pueden comprometer la salud o la seguridad de los animales.

Una inspección previa detectó irregularidades

Según la información trasladada por la Policía Local, días antes de la retirada definitiva ya se había realizado una primera inspección en el lugar. Durante esa visita, los agentes localizaron a los siete perros y comprobaron diferentes incidencias.

Entre ellas, se encontraba la falta de documentación de los animales, un aspecto especialmente relevante dentro de la normativa actual, ya que la identificación y el registro son elementos básicos para garantizar la trazabilidad, el control sanitario y la tenencia responsable.

Además, también se apreciaron deficiencias higiénico-sanitarias, una circunstancia que suele activar la intervención de los servicios públicos cuando puede afectar al bienestar de los animales. Las condiciones de limpieza, el espacio disponible, la alimentación, el acceso al agua o la atención veterinaria son algunos de los factores que se valoran en este tipo de actuaciones.

Noticias relacionadas

Tras esa primera comprobación, se iniciaron las gestiones administrativas correspondientes con el Departamento de Salud Pública y Bienestar Animal del Ayuntamiento de La Oliva, área competente en esta materia.