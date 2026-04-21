Un incendio afecta a tres aulas de un colegio de Arrecife, en Lanzarote

Un incendio ha afectado en la mañana de este martes a tres aulas del colegio Los Geranios, en el barrio de Altavista, en Arrecife, (Lanzarote), según fuentes municipales.

Afortunadamente, no se han registrado daños personales, ya que no hubo víctimas ni heridos en el incidente, ha informado el alcalde de Arrecife, Yonathan de León.

Efectivos de la Policía Local, la Policía Científica de la Policía Nacional y bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote se trasladaron al lugar para apagar las llamas y asegurar la zona. Desde el Consistorio se ha indicado que se sospecha que el fuego fue intencionado, aunque será la investigación la que confirme o descarte esa circunstancia.

La Policía Local ha acordonado el área afectada y desviado el tráfico para facilitar las labores de los servicios de emergencia. Mientras tanto, un equipo de la Policía Científica está en el lugar para investigar las causas del incendio y tratar de identificar a los responsables del siniestro.

Medidas de precaución

Los recursos de emergencias procedieron a evacuar a los alumnos de las tres aulas afectadas por el humo, con el fin de proceder a apagar el incendio producido en una de ellas y ventilar las clases.

El alcalde capitalino recomienda a los ciudadanos evitar circular por la zona afectada debido a los desvíos de tráfico establecidos. La situación está siendo monitoreada por las autoridades, quienes continúan trabajando para esclarecer los detalles del incidente.