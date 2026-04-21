Muere la mujer hospitalizada en estado crítico por el incendio de Los Realejos

La mujer que permanecía en estado crítico ingresada en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) desde el pasado sábado tras originarse un incendio en el edificio en el que residía en el municipio de Los Realejos, ha muerto este lunes. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha confirmado a primera hora de la tarde de este lunes el fallecimiento de esta mujer que se encontraba hospitalizada en estado crítico desde el pasado sábado. Con ella, ya son cuatro las personas que han muerto como consecuencia del pavoroso incendio que se registró en un edificio residencial durante la madrugada del pasado sábado.

El incendio en este edificio de 16 viviendas en este municipio del norte de Tenerife se ha cobrado la vida de cuatro personas. La primera de ellas, una mujer de 75 años, falleció en el mismo lugar durante el incendio sin que los medios de emergencias desplegados pudieran hacer nada para salvarle la vida. Otras tres personas fueron evacuadas esa misma madrugada al HUC y al Hopital de Nuestra Señora de la Candelaria (Hunsc) en estado muy grave, mientras que otros siete vecinos fueron atendidos in situ por inhalación de humos, aunque no fue necesaria su evacuación, recibiendo el alta allí mismo, según informaron fuentes de emergencias.

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En las horas del domingo, la Consejería de Sanidad confirmó la muerte de dos de los tres heridos que habían sido hospitalizados. Se trataba de un matrimonio que permanecía ingresado en el Hunsc, un hombre de 65 años y una mujer de 70. Este lunes, la Consejería de Sanidad ha confirmado el fatal desenlace de la evolución médica de la tercera víctima que permanecía hospitalizada. Se trata de la mujer que convivía en la misma vivienda de la primera víctima mortal.