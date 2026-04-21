Operación 'Pusilk' en Fuerteventura: un detenido por una brutal agresión a un extranjero residente en la isla

La Guardia Civil de Morro Jable, en el sur de Fuerteventura, ha culminado con éxito la operación 'Pusilk', que se ha saldado con la detención de uno de los dos presuntos responsables de una violenta agresión a un ciudadano extranjero residente en la isla majorera.

Los hechos, que ocurrieron en una zona cercana a un centro comercial, involucraron un ataque por parte de varios individuos contra la víctima, quien resultó herido de gravedad.

El primer detenido por su presunta implicación en los hechos ya ha sido puesto a disposición judicial y permanece en prisión preventiva. Mientras tanto, las autoridades continúan con la búsqueda del segundo agresor, que, aunque ya ha sido identificado, se encuentra en paradero desconocido.

La investigación del brutal ataque

La investigación, que se desarrolló en el plazo de una semana, comenzó tras la denuncia interpuesta por la víctima, quien relató cómo, tras pasar una noche bebiendo con amigos, fue abordado por varios individuos cuando se dirigía de regreso a su domicilio. Según su testimonio, los agresores lo atacaron por la espalda, propinándole golpes con las manos y, tras hacerle caer al suelo, continuaron con patadas. La violencia del ataque causó que el denunciante sufriera lesiones graves, entre ellas, escoriaciones en el rostro y dos heridas abiertas que requirieron sutura (once puntos en la región frontal y seis en la ceja derecha).

El denunciante, debido al consumo de alcohol, no recordaba detalles relevantes del ataque, lo que dificultó la investigación inicial. Sin embargo, las autoridades rápidamente comenzaron a recabar pruebas para esclarecer lo sucedido.

Reconstrucción de los hechos

Los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable trabajaron en la reconstrucción de los hechos, un proceso que comenzó con la revisión de las cámaras de seguridad de un centro comercial cercano. En las imágenes, se pudo observar cómo la víctima accedía al recinto y, al intentar subir unas escaleras, era atacada por dos individuos encapuchados. Estos lo golpearon y zarandearon hasta hacerlo caer al suelo, donde continuaron agrediéndolo con patadas antes de sustraerle su bolso y cartera.

La víctima, después del ataque, logró ponerse en contacto con un amigo a través de su teléfono móvil, quien acudió a su auxilio y lo trasladó a un centro sanitario para recibir atención médica.

Identificación de los agresores y captura de uno de ellos

Las autoridades realizaron una batida en la zona en busca de nuevos testimonios o imágenes que pudieran aportar más detalles sobre los agresores y el ataque. A partir de las investigaciones y el análisis de las cámaras de seguridad, se logró reconstruir el itinerario de los atacantes tanto en el interior como en el exterior del centro comercial, lo que permitió su plena identificación.

Tras el análisis de los datos obtenidos, se estableció un dispositivo conjunto con las patrullas del Área de Prevención de la Delincuencia de la Guardia Civil, que permitió la detención de uno de los presuntos agresores. El detenido fue trasladado y puesto a disposición judicial, quedando a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, que decretó su ingreso en prisión.

Aunque uno de los responsables ya se encuentra detenido, las gestiones de la Guardia Civil continúan en busca del segundo implicado en los hechos.