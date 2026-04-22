Arrestado por apuñalar a un hombre en plena vía pública tras una discusión en Jinámar en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio tras un apuñalamiento ocurrido el pasado 17 de abril en el barrio de Jinámar.

Los hechos tuvieron lugar en la vía pública y generaron una rápida intervención policial tras el aviso recibido en la Sala CIMACC 091.

Varias patrullas se desplazaron de inmediato al lugar, donde comenzaron a recopilar información sobre lo sucedido. Según el testimonio de un testigo, un individuo, acompañado por una mujer, abandonó la zona apresuradamente portando un cuchillo, lo que permitió orientar las primeras líneas de investigación.

La víctima, hospitalizada con heridas en el tórax

El herido presentaba dos lesiones de arma blanca en el tórax, según el parte médico. Fue trasladado de urgencia al Hospital Insular de Gran Canaria, donde permanece ingresado. Fuentes sanitarias indican que su evolución es favorable y, en principio, no se teme por su vida.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes activaron el protocolo habitual para delitos violentos. Esto incluyó el acordonamiento del área para garantizar la preservación de pruebas, así como la intervención de especialistas de Policía Científica, que realizaron una inspección ocular detallada.

Detención en menos de 24 horas

La investigación fue asumida por agentes de la Policía Judicial, quienes lograron identificar y localizar al sospechoso en menos de 24 horas. Para ello, se desplegó un dispositivo de búsqueda basado en la información recabada en el lugar de los hechos y en las primeras declaraciones.

Finalmente, el presunto agresor fue detenido como responsable de un delito de tentativa de homicidio.

Una discusión previa, origen de la agresión

Según las pesquisas policiales, el detenido y la víctima se conocían previamente. La agresión se habría producido tras una discusión que tuvo lugar en presencia de la pareja de la víctima. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta desembocar en el apuñalamiento.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión provisional mientras continúan las diligencias del caso.