Cinco detenidos en una embarcación cargada con tres toneladas de hachís en aguas de Canarias
La Guardia Civil localiza una neumática con cinco tripulantes y fardos de droga antes de que alijasen en la costa de Gran Canaria
La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres en aguas próximas a Canarias por un presunto delito de narcotráfico. Los arrestados fueron descubiertos en alta mar antes de adentrarse en la costa grancanaria a bordo de una semirrígida cargada con tres kilogramos de hachís.
La operación se ha desarrollado la madrugada de este miércoles. La Guardia Civil localizó a la altura de la bahía de Las Palmas de Gran Canaria a una embarcación neumática en la que navegaban cinco individuos de origen subsahariano rodeados de decenas de fardos de hachís.
Los agentes de la Guardia Civil lograron interceptar la embarcación antes de que emprendiese la huida y detener así a los cinco presuntos traficantes que iban a bordo y que habrían salido de las costas africanas con destino Canarias para introducir el hachís en el Archipiélago.
La embarcación semirrígida iba cargada con los fardos de hachís, con un peso aproximado de tres toneladas, y garrafas de gasolina para subsistir en la travesía.
Los cinco tripulantes fueron conducidos por agentes de la Guardia Civil hasta la costa grancanaria acusados de narcotráfico. Pasarán a disposición judicial este jueves o viernes.
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