La Guardia Civil rescata a una familia atrapada por un incendio en una vivienda de Arucas, en Gran Canaria

Agentes de la Guardia Civil han rescatado a una familia en apuros en el incendio de su vivienda en el municipio de Arucas, en Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de abril, cuando una patrulla del Puesto Principal de Arucas recibió el aviso de un posible fuego en un inmueble. Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el origen del incidente era un vehículo estacionado frente a un garaje, que ardía con gran intensidad.

Las llamas generaban un riesgo evidente de propagación a las viviendas cercanas.

Una mujer con hijos no podía abandonar su casa

Durante la intervención, varios testigos alertaron de que podría haber personas en el interior de una de las viviendas afectadas. Los agentes localizaron entonces a una mujer junto a sus dos hijos, quienes pedían ayuda desde una ventana al no poder abandonar el inmueble por sus propios medios.

La acumulación de humo en el interior impedía la salida, lo que suponía un riesgo inmediato para su integridad física, especialmente en el caso de uno de los ocupantes con problemas respiratorios.

Rescate por la ventana

Ante la gravedad de la situación, uno de los agentes accedió rápidamente al interior de la vivienda para iniciar el rescate. Una vez dentro, procedió a evacuar a dos personas y también a dos perros, priorizando la salida de un menor y de la mujer con dificultades respiratorias.

La rápida actuación de los agentes evitó daños personales y permitió poner a salvo a los afectados

Con medios improvisados, como una escalera metálica, los agentes lograron descender a los ocupantes de forma controlada hasta una zona segura.

La última persona fue evacuada posteriormente por los servicios de extinción de incendios, que acudieron al lugar para completar la intervención.

Atención sanitaria a los afectados

Tras el rescate, tanto las personas afectadas como el agente que participó en la intervención fueron atendidos por los servicios sanitarios debido a la inhalación de humo. Afortunadamente, ninguno de ellos requirió traslado hospitalario.

La rápida actuación de la Guardia Civil fue determinante para evitar consecuencias más graves. La intervención permitió salvar a los ocupantes de la vivienda en un contexto de alto riesgo, marcado por la intensidad del incendio y la rápida acumulación de humo.