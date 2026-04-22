Intervención de la Policía Canaria por droga en Cruz de Piedra: un detenido con tres requisitorias judiciales en Las Palmas de Gran Canaria

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria han llevado a cabo una intervención en la zona del polígono de Cruz de Piedra, en Las Palmas de Gran Canaria, que se ha saldado con la identificación de dos varones en posesión de sustancias estupefacientes y la detención de uno de ellos.

Durante el operativo, los agentes localizaron diversas sustancias que, por sus características, podrían corresponder a drogas. Estas han sido intervenidas y se encuentran pendientes de análisis pericial para determinar su composición exacta.

Intento de ocultar la identidad

Uno de los individuos mostró desde el inicio una actitud evasiva. Según fuentes policiales, afirmó no portar documentación y trató de dificultar su identificación facilitando datos personales falsos.

Ante esta situación, los agentes procedieron a inspeccionar el vehículo en el que se desplazaba. En su interior encontraron una cartera con documentación auténtica, lo que permitió verificar su identidad real y avanzar en las actuaciones.

Tres requisitorias judiciales en vigor

Tras la identificación, se comprobó que sobre el detenido pesaban tres requisitorias judiciales activas. Estas habían sido emitidas por el Juzgado de lo Penal Nº 4 y por los Juzgados de Instrucción número 5 y 7 de Las Palmas de Gran Canaria.

Las causas están relacionadas con la presunta comisión de un delito contra la salud pública y dos delitos contra la seguridad vial. La verificación de estas órdenes se realizó a través de la coordinación con la Sala Operativa del CECOES 1-1-2, que confirmó su vigencia en contacto con los órganos judiciales correspondientes.

Prevención de la delincuencia

Desde el Cuerpo General de la Policía Canaria destacan que este tipo de actuaciones forman parte de las labores habituales de vigilancia y control que se desarrollan de manera continua en el archipiélago.

El objetivo es prevenir la actividad delictiva, mantener el orden público y garantizar la seguridad de la ciudadanía, especialmente en zonas consideradas de mayor incidencia.