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Operación antidroga en Santa Lucía de Tirajana: desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda

La Policía Nacional detuvo a un varón de 55 años el pasado lunes tras semanas de investigación y las quejas vecinales por la actividad ilícita

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. / SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Aránzazu Fernández

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 55 años como presunto autor de un delito contra la salud pública en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. La actuación tuvo lugar el pasado lunes, 20 de marzo, y es fruto de la investigación iniciada semanas antes.

Las pesquisas comenzaron tras recibirse varias informaciones que alertaban sobre la posible existencia de un punto de venta de drogas en un inmueble del municipio. Según estas alertas, se registraba un flujo constante de personas que accedían a la vivienda durante cortos periodos de tiempo, un patrón habitual en este tipo de actividades ilícitas.

Vigilancia policial y confirmación del menudeo

Ante estas sospechas, los agentes establecieron dispositivos de vigilancia que permitieron confirmar la actividad delictiva. Durante estos seguimientos, comprobaron que el inmueble funcionaba como un punto de distribución de sustancias estupefacientes al menudeo.

En el registro domiciliario se intervinieron más de 1,2 kilogramos de hachís, dinero en efectivo y útiles para su distribución

El día de la detención, los investigadores observaron cómo el sospechoso realizaba una transacción en plena vía pública. En concreto, entregó una porción de hachís a otro individuo a cambio de dinero. Ambos fueron interceptados en ese momento y los agentes policiales intervinieron la droga.

Registro domiciliario y material incautado

Tras estos hechos, y con la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda del detenido. Durante la operación, los agentes incautaron unos 1.051 gramos de polen de hachís y 170 gramos de hachís, además de una báscula de precisión, útiles para la manipulación y distribución de la droga y 780 euros en efectivo fraccionado.

El detenido realizaba ventas mediante menudeo tanto en su vivienda como en la vía pública

Según fuentes policiales, el propio investigado colaboró durante el registro, al indicar de forma voluntaria la ubicación de parte de la sustancia en el interior del domicilio.

Las diligencias permitieron determinar que el detenido utilizaba tanto su vivienda como un vehículo de su propiedad para llevar a cabo la distribución, consolidando así un punto de venta activo en la zona.

El detenido, en libertad con cargos

Una vez finalizadas las actuaciones policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Tras tomarle declaración, el juez decretó su libertad con cargos, quedando a la espera de la evolución del proceso judicial.

Noticias relacionadas y más

La Policía Nacional ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana en la detección de actividades delictivas. Los ciudadanos pueden aportar información de forma confidencial, incluso anónima, a través del apartado específico habilitado en la web oficial de la Policía Nacional: www.policia.es.

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