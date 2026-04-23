Detenido un hombre en Gran Canaria con droga destinada a Barcelona para cambiarla por otra de más calidad

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana acusado de un delito contra la salud pública, tras una intervención iniciada a raíz de una llamada al teléfono de emergencias 091.

El arresto, que se produjo el 16 de abril de 2026, se desencadenó por una pelea en un domicilio entre varias personas, de la cual los agentes fueron informados por el CIMACC 091.

Intervención policial tras el aviso por una pelea

Según informa la Policía, la sala de comunicaciones del CIMACC 091 recibió una llamada que alertaba de una pelea en Gran Canaria. A partir de esa información, se comisionaron efectivos de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana para verificar el incidente.

Cuando los agentes llegaron al lugar, se identificó a las personas implicadas, y durante la intervención, uno de los presentes alertó a los agentes sobre la posesión de sustancias estupefacientes por parte del detenido. Esta persona también les informó de que el arrestado se dirigía al aeropuerto con la intención de llevar droga a Barcelona, donde pretendía intercambiarla por una sustancia de mayor calidad, para posteriormente regresar a la isla con una mayor cantidad de droga.

Localización de la droga y arresto

Los agentes, alertados por esta información, establecieron un dispositivo de seguridad y lograron interceptar el vehículo en el que viajaba el sospechoso. Durante el registro del automóvil, en el maletero, encontraron una maleta que contenía un bote con una sustancia cristalina blanca, que al ser analizada resultó positiva en anfetamina, con un peso aproximado de 257 gramos. Además, en el coche también se hallaron 3.950 euros en efectivo, distribuidos en billetes de distintas denominaciones.

Intervenidos 257 gramos de anfetamina, 128,39 gramos de MDMA, 22,21 gramos de ketamina, 29,8 gramos de marihuana, 720,91 gramos de metanfetamina, 26 pastillas de éxtasis, así como otras sustancias y 3.950 euros en efectivo

Ante estos hallazgos, los agentes procedieron a la detención del individuo, quien fue trasladado a las dependencias policiales para continuar con las investigaciones.

Registro en el domicilio del detenido

El Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial asumió el caso y solicitó autorización judicial para realizar un registro en el domicilio del detenido, ante la sospecha de que dicho inmueble podría estar siendo utilizado como un punto de venta de drogas.

En el registro de la vivienda, los agentes intervinieron varias sustancias, entre ellas:

128,39 gramos de MDMA

22,21 gramos de ketamina

29,8 gramos de marihuana

720,91 gramos de metanfetamina

26 pastillas de éxtasis

29,15 gramos de mefedrona (sustancia pulverulenta)

Tres botes de popper

30 mililitros de GHB (líquido incoloro)

Con esta intervención, la Policía Nacional confirmó que el detenido operaba como un punto de venta de sustancias estupefacientes, con un considerable alijo de drogas destinado al tráfico.

Puesta en libertad con medidas cautelares

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Tras las diligencias realizadas, el juez decretó su puesta en libertad provisional, aunque con la adopción de medidas cautelares mientras continúa la investigación.