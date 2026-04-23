Terror en Gran Canaria: detenido un joven por robar encapuchado y saltar muros de hasta cuatro metros en viviendas de lujo en Arguineguín

La Guardia Civil de Puerto Rico, en el municipio de Mogán, ha detenido un joven de 23 años como presunto autor de varios robos con escalo en viviendas de lujo de la localidad de Arguineguín.

Este arresto pone fin a una serie de asaltos que habían generado gran preocupación en la zona debido a su reincidencia y la naturaleza de los delitos.

Asaltos encapuchados

Los hechos que motivaron la investigación se remontan a principios de abril de 2026. Según la Guardia Civil, el ahora detenido, acompañado por otra persona que aún no ha sido localizada, accedió a varias viviendas urbanas situadas en una zona residencial de alta gama en Arguineguín. Los asaltantes se ocultaron con capuchas y prendas deportivas, lo que dificultó su identificación. Utilizando una táctica agresiva, lograron saltar muros perimetrales de hasta cuatro metros de altura para penetrar en los domicilios, mientras sus propietarios se encontraban en sus casas o fuera de ellas, de viaje.

El joven detenido, que ya contaba con antecedentes por delitos de hurto, no dudó en continuar con su escala criminal. En cuestión de días, realizó una serie de incursiones en viviendas de la misma zona residencial. Las acciones fueron muy similares, utilizando los mismos métodos de escalada y forzando las entradas, lo que incrementaba la alarma entre los residentes de la zona.

Acceso a las viviendas

En el primer robo, el detenido escaló muros y techos de pérgolas para intentar acceder a las habitaciones del segundo piso de la vivienda. Durante el intento, manipuló y dañó el sistema de videovigilancia para evitar ser grabado. A pesar de estos esfuerzos, las cámaras de seguridad lograron captarlo en varias ocasiones, lo que resultó crucial para su posterior identificación.

En un segundo asalto, el detenido saltó un muro de más de dos metros de altura para ingresar en un garaje privado y sustraer dos vehículos de movilidad personal, con un valor aproximado de 900 euros. Este robo evidenció la creciente audacia del detenido, que no mostró reparos en actuar a plena luz del día y con la alarma de la vivienda activada.

El tercer robo fue similar. El joven merodeó por las terrazas y comprobó las cerraduras y las ventanas de una casa, sin preocuparse por la activación de las alarmas de seguridad. Su comportamiento delataba una clara falta de inhibición, lo que fue confirmado por las cámaras de seguridad y por las declaraciones de los testigos.

Identificación y detención

El trabajo de investigación de la Guardia Civil permitió identificar rápidamente al sospechoso, que había sido detenido apenas dos días antes de los asaltos por otro hecho delictivo relacionado con el patrimonio. La coincidencia en la vestimenta fue fundamental para su captura: el detenido llevaba la misma chaqueta tricolor y la misma gorra que las utilizadas durante los robos, un detalle clave que permitió a los agentes establecer una conexión irrefutable entre él y los delitos.

El pasado 11 de abril, los agentes, en colaboración con la Policía Local, lograron localizar al detenido en la zona de Playa de Mogán. Durante la operación de arresto, se constató que el joven tenía numerosos antecedentes policiales, incluidos delitos de hurto, lesiones y daños, lo que subraya su implicación en actividades criminales de diversa índole.

Delitos considerados graves

Este tipo de delitos, especialmente los robos con escalo en viviendas, son considerados delitos graves debido a la invasión de la intimidad de las personas y el impacto psicológico que generan en las víctimas. No solo se produce un perjuicio económico, sino que la sensación de inseguridad y vulnerabilidad se instala en los residentes, quienes sienten que su hogar, el lugar más privado y seguro, ha sido violado.

Los robos cometidos por el detenido no solo afectaron a las personas directamente implicadas, sino que alteraron la tranquilidad de toda la comunidad. La repetición de estos hechos creó una atmósfera de desconfianza entre los vecinos, que temían por su seguridad personal y la de sus bienes. La rápida intervención de la Guardia Civil ha sido crucial para restaurar la seguridad en la zona y enviar un mensaje claro sobre el compromiso de las autoridades para combatir el crimen organizado.

Ingreso en prisión del detenido

Tras su detención, el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, que decretó su ingreso en prisión preventiva debido a su historial delictivo y la gravedad de los hechos. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil continúan, y las autoridades siguen investigando la posible implicación de otros individuos en estos robos.