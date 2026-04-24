Alarma por un incendio en una vivienda en Lanzarote

Un incendio en una vivienda tipo dúplex ha movilizado a los bomberos en la mañana de este viernes en la localidad turística de Costa Teguise, en Lanzarote.

El suceso ha tenido lugar en la calle Caldera de Taburiente, han informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), en modo preventivo, y se ha alertó también a la Policía Local y Protección Civil de Teguise.

En el interior de la casa, de la que salía humo, no había nadie, por lo que, afortunadamente, no ha habido heridos.