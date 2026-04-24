El ciclista muerto en un atropello en Ingenio era un policía nacional a la espera de juicio por narcotráfico

El ciclista fallecido este viernes en un atropello en Ingenio, en el acceso a Las Majoreras, era un policía nacional que se encontraba a la espera de juicio por su presunta pertenencia a una organización criminal vinculada con el tráfico de drogas.

El accidente ocurrió a las 15.45 horas en el Camino de la Madera. El ciclista, J. C. P. R., conocido como Peñate y de 50 años, circulaba a bordo de su bicicleta cuando una furgoneta, en la que viajaban tres personas ya identificadas, lo arrolló. Debido al impacto, se dio un golpe en la cabeza que resultó mortal.

Los ocupantes del vehículo implicado dieron aviso de inmediato al 112. A la zona acudieron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local de Ingenio y agentes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación.

El conductor de la furgoneta y los dos acompañantes, que permanecían en el lugar del siniestro cuando los equipos de emergencias llegaron, venían de realizar unos trabajos de mantenimiento y reparaciones, una especie de chapuzas. No se percataron de la presencia del ciclista en la vía, según los primeros datos, y lo atropellaron.

Estado de la bicileta y la furgoneta implicada en el atropello, tras el accidente mortal en Ingenio / LP/DLP

Cuando los sanitarios y los agentes se personaron en la zona, el ciclista se encontraba tendido en el suelo inconsciente. Sanitarios del SUC le practicaron maniobras de reanimación, sin éxito, por lo que solo pudieron certificar el fallecimiento. La Guardia Civil investiga ahora las causas en las que se produjo el atropello.

Peñate, la víctima, fue detenida en octubre de 2024 acusada de formar parte de una banda de presuntos narcotraficantes asentada en Telde. Lo arrestaron junto a otro compañero, también policía nacional, porque presuntamente ofrecían información confidencial a unos traficantes a cambio de dinero para favorecer su actividad delictiva.

También, según la investigación, les darían apoyo para extorsionar a consumidores que habían cosechado deudas de droga con los líderes de la banda. En la operación hubo tres detenidos más, en cuyos domicilios localizaron cocaína, hachís, armas y dinero.

Tras pasar a disposición judicial, el magistrado ordenó para los agentes prisión provisional por presunta pertenencia a organización criminal, extorsión, amenazas y revelación de secretos. Hace solo unos meses que el expolicía había salido de la cárcel a la espera de juicio, tras pasar casi año y medio tras las rejas.