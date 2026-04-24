El Gobierno de Canarias realiza una nueva prueba del sistema ES-Alert en Gran Canaria el 29 de abril

El próximo miércoles 29 de abril, Gran Canaria será escenario de una nueva prueba del sistema de alertas ES-Alert, una herramienta diseñada para informar a la población en caso de emergencias, como incendios forestales, inundaciones o fenómenos meteorológicos adversos.

Este simulacro se llevará a cabo en el municipio de Moya, en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Moya, y tendrá como objetivo evaluar el funcionamiento del sistema y aumentar la conciencia pública sobre su operatividad.

¿Qué es ES-Alert?

ES-Alert es una plataforma de comunicación impulsada por el Sistema Nacional de Protección Civil que permite enviar mensajes de alerta a la población en situaciones de emergencia. Su principal ventaja es que no requiere ninguna aplicación adicional ni registro previo por parte de los usuarios. Cualquier persona con un teléfono móvil compatible y con los ajustes adecuados podrá recibir estos avisos en caso de emergencia, sin importar si está conectado a una red móvil 4G o 5G.

Este sistema complementa otras formas de comunicación en situaciones de emergencia, como la megafonía, los medios de comunicación tradicionales o las redes sociales, y proporciona instrucciones claras sobre cómo protegerse.

El simulacro en Moya

El ejercicio, que se enmarca dentro de un simulacro de incendio forestal, comenzará a las 9:30 horas y finalizará a las 11:30 horas. Durante ese tiempo, se enviarán varios mensajes de ES-Alert a los residentes de Moya, con instrucciones sobre evacuación, confinamiento y medidas de autoprotección tanto para personas como para animales.

Aunque la principal zona afectada será el municipio de Moya, los mensajes de alerta también llegarán a localidades cercanas como Firgas, Santa María de Guía, Valleseco, Gáldar, Arucas, y en menor medida, a Agaete, San Mateo, Santa Brígida, Tejeda, Artenara y Las Palmas de Gran Canaria.

Funcionamiento del sistema

Los teléfonos móviles que se encuentren dentro del área de cobertura y sean compatibles con el sistema recibirán un mensaje de texto con la palabra "PRUEBA". Este mensaje será acompañado de un pitido y vibración, y desaparecerá de la pantalla una vez que el usuario presione la opción "Aceptar". Cabe destacar que este es un mensaje de prueba y no requiere que el receptor realice ninguna acción adicional, como responder o llamar al número de emergencia 112.

Los dispositivos con sistemas operativos Android 11 o superior, o iOS 15.6 o superior, tendrán activada la opción de recepción de alertas por defecto. Si un teléfono no está actualizado, el usuario podrá consultar cómo activar esta opción en la web oficial del 112 Canarias.

Importancia de la coordinación en emergencias

El director general de Emergencias del Gobierno de Canarias, Fernando Figuereo, destacó que las pruebas de este sistema son fundamentales para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de emergencia. “Este tipo de ensayos nos permite seguir avanzando en la implantación de herramientas clave para la protección de la ciudadanía, como es el sistema ES-Alert, garantizando que la información llegue de forma rápida, directa y eficaz”, explicó Figuereo.

El director también resaltó que la coordinación entre las distintas administraciones y los servicios de emergencia es esencial para poder ofrecer una respuesta adecuada en situaciones de crisis. El sistema 112 juega un papel central en esta integración de esfuerzos, permitiendo la gestión ágil de los recursos disponibles.

Recomendaciones para la población

Es importante que los ciudadanos comprendan cómo funciona este sistema para evitar malentendidos. Las personas que reciban el mensaje en el momento en que conduzcan deben detenerse en un lugar seguro y leer el mensaje, presionando "Aceptar" para cerrarlo. En el caso de que se trate de personas mayores que no estén familiarizadas con el sistema, se recomienda explicarles previamente qué hacer si reciben una alerta.

También es relevante señalar que el mensaje de ES-Alert puede recibirse en inglés si el teléfono está configurado en dicho idioma, lo que facilita su comprensión a los turistas y residentes extranjeros.

Coche arrastrado por el agua en Moya. / Jose Pérez Curbelo

Experiencia previa en Canarias

El sistema ES-Alert no es una novedad en Canarias. En los últimos años, ya ha sido utilizado en diversas emergencias, como los incendios forestales que afectaron a las islas de La Palma y Tenerife, o durante la borrasca Therese en La Gomera y Tenerife. Estos incidentes demostraron la efectividad del sistema para proporcionar a la población instrucciones claras y oportunas, ayudando a reducir los riesgos y a gestionar la evacuación o confinamiento de las personas afectadas.

Para garantizar su correcto funcionamiento, el Gobierno de Canarias realiza pruebas periódicas del sistema ES-Alert, como la que tendrá lugar en Moya el 29 de abril. Estas pruebas se difunden con antelación para evitar que la población se alarme al recibir el mensaje, asegurando así que el sistema esté plenamente operativo en caso de emergencia real.

Toda la información sobre el sistema ES-Alert se encuentra disponible en la web del 112: www.112canarias.com.