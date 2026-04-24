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La Guardia Civil desmantela una urbanización ilegal en suelo protegido en Telde y paraliza nueve construcciones

El SEPRONA ha detenido las obras y cortado el suministro de agua en el asentamiento irregular de construcciones en Lomo Caleta

La Guardia Civil desmantela una urbanización ilegal en Lomo Caleta, en Telde

La Guardia Civil desmantela una urbanización ilegal en Lomo Caleta, en Telde

Guardia Civil

Aránzazu Fernández

La Guardia Civil ha llevado a cabo una intervención en el municipio de Telde, donde ha desmantelado una urbanización ilegal en la zona conocida como Lomo Catela. La actuación, realizada el pasado 16 de abril, se saldó con el precinto y la paralización de nueve edificaciones que se encontraban en fase de construcción sin autorización.

El operativo contó con la presencia de personal del juzgado de instrucción que lleva el asunto y se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial. Además de detener las obras, los agentes procedieron al corte del suministro de agua que abastecía a estas edificaciones dentro del asentamiento irregular.

Ocupación ilegal de suelo protegido

La intervención se enmarca dentro de las actuaciones que desarrolla el SEPRONA, centradas en frenar la proliferación de construcciones ilegales en espacios con algún tipo de protección ambiental.

Según han constatado los agentes, este tipo de urbanizaciones clandestinas se levantan en terrenos donde están prohibidos los usos residenciales o recreativos. Esta práctica genera un impacto negativo sobre el entorno natural y supone una ocupación ilícita del territorio, con posibles consecuencias legales tanto para promotores como para compradores.

Construcciones ilegales en Lomo Caleta, en Telde

Construcciones ilegales en Lomo Caleta, en Telde

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Construcciones ilegales en Lomo Caleta, en Telde / Guardia Civili

Parcelaciones irregulares y venta de terrenos

En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil ha detectado un modelo de actuación repetido en este tipo de casos. Los implicados adquieren fincas rústicas sometidas a protección medioambiental y, posteriormente, las dividen en parcelas más pequeñas.

Estas subparcelas son vendidas a terceros mediante contratos privados, sin cumplir la normativa urbanística vigente. De esta forma, los promotores obtienen beneficios económicos a partir de una actividad ilegal.

Además, no se limitan a la comercialización de los terrenos, sino que impulsan la transformación del suelo mediante la instalación de infraestructuras básicas, como redes de agua, cerramientos o delimitaciones físicas de las parcelas, facilitando así la consolidación de estos asentamientos.

Construcciones ilegales en Lomo Caleta, en Telde

Construcciones ilegales en Lomo Caleta, en Telde / Guardia Civili

La investigación sigue abierta

La ocupación no autorizada de suelos protegidos puede derivar en daños irreversibles sobre los ecosistemas y dificulta la gestión sostenible del territorio.

Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de reforzar la vigilancia y la colaboración institucional para detectar y frenar estas actividades. Asimismo, se recuerda a la ciudadanía la necesidad de verificar la legalidad de cualquier operación de compra de terrenos.

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Las investigaciones siguen abiertas con el objetivo de esclarecer todas las responsabilidades relacionadas con este caso. No se descartan nuevas actuaciones en otras zonas donde se haya detectado un patrón similar de urbanización ilegal.

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