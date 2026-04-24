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Muere un ciclista atropellado en Ingenio

El accidente ocurrió en la carretera GC-195, en el acceso a Las Majoreras

Carretera CG-195, en la que ocurrió el atropello.

Carretera CG-195, en la que ocurrió el atropello. / Google Maps

Bruno Betancor

Un ciclista falleció este viernes después de ser atropellado por un automóvil en Ingenio. El accidente ocurrió a las 15:41 horas en la carretera GC-195, en el acceso a Las Majoreras. En ese momento, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta y activó rápidamente los recursos necesarios.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) envió una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada al lugar. También se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

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Al llegar, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del ciclista, que presentaba lesiones incompatibles con la vida. La Policía Local aseguró el área del accidente, mientras que la Guardia Civil se encarga de las diligencias para esclarecer los hechos.

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