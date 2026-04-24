Tres encapuchados atracan una vivienda en Telde y se dan a la fuga

Tres encapuchados han atracado una vivienda en Telde, en la isla de Gran Canaria, y se han dado a la fuga, sin que por el momento la Policía Nacional haya podido dar con su paradero.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este jueves en un inmueble del citado municipio, desplazándose hasta el lugar agentes del cuerpo policial que, confirmaron que se había producido un robo con violencia llevado a cabo, según las primeras informaciones, por tres encapuchados, según ha informado la Policía Nacional.

Tras acometer el robo, los presuntos autores huyeron del lugar en un vehículo, por lo que la Policía inició un dispositivo de búsqueda en la zona pero "sin resultados por el momento".

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Actualmente, matizan, se ha activado el protocolo correspondiente y la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.